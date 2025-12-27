(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen “Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme ve Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklanan zanlılar Kansu Tosun, Hüseyin Avcı ve Sefa Arkoç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İsmet Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı. Yeşildal, 25 Aralık 2024 tarihinde Hamitköy’de, Alayköy’de sakin zanlı Kansu Tosun’un SK 360 plakalı kazıcı Yükleyici araç ile yapmış olduğu trafik kazasında ehliyetinin kullanmış olduğu aracı kapsamadığı gerekçesi ile Lapta’da sakin zanlı Sefa Arkoç’un aracılığı ile Geçitköy’de sakin zanlı Hüseyin Avcı’nın bilgisi ve izni dahilinde KKTC Sürüş ehliyetini temin edip zanlı Kansu Tosun zanlı Hüseyin Avcı’nın kimliğine büründükten sonra şu an aranmakta olan bir şahıs ile Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Çello Kaporta Boya” isimli iş yerine giderek sahte beyanname doldurup Mağusa’da faaliyet gösteren Dağlı Sigorta Acentesine verilmesini sağlayarak tedavüle sürdüğünü mahkemeye aktardı. Polis olayın sigorta şirketi tarafından fark edilmesi üzerine yapılan şikâyet üzerine zanlılar Kansu Tosun, Hüseyin Avcı ve Sefa Arkoç derdest emri gereği tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların beyanları olduğunu, beyanlarının teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi ve meseleye bağlantılı olan ve aranan bir şahsında olduğunu belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti, değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.