KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

19.02.2026 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Gönyeli’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen T.T.(E-25)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.U.G.(E-42) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

19.02.2026 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Girne’de bir apartmanın ön kısmında, apartman girişine konulan eşyalar nedeniyle aralarında yaşanan tartışma sonucu, N.A.(E-58), A.A.(E-37) ve O.A.(E-45) bir taraf olup, D.K.(E-27)’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, sağ elmacık ile burun kemiklerinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR VE SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS

20.02.2026 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Kantara’da, İ.D.(E-47) ve F.E.(E-44)’nin tasarruflarında bulundurdukları kesici aletler ile Telekomünikasyon Dairesi’ne ait direkler üzerinde monteli olan birçok kabloyu kasten kesip hasara uğrattıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAMUYA AÇIK ALANDA TESCİLLENMEMİŞ OYUNCAK SİLAHI TEŞHİR ETME

18.02.2026 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Gemikonağı’nda, H.K.(E-22)’nin kullanımındaki araçta yolcu olarak bulunan Ö.B.(E-21)’nin tasarrufunda bulundurduğu oyuncak tabancayı, aracın camından dışarıya çıkarıp sallamak suretiyle kamuya açık alanda teşhir ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, konu oyuncak tabanca da emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

19.02.2026 tarihinde, saat 08.00 sıralarıonda, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden bir şahsın, market içerisinde satışa sunulan toplam 1.996,15 TL değerindeki muhtelif parfüm ürünlerini alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.K.K.(E-27) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

19.02.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI

19.02.2026 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, Hüseyin YÜCEL’in kullanımındaki MM 356 plakalı salon araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümünden sızan yağın sıcak aksamlarına temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın araç sürücüsü tarafından yangın söndürme cihazı ile müdahale edilerek söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki aksamlar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.