Girne Belediyesi ile Oscar Resort Hotel iş birliğinde Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar yemeği verilecek.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği, her gün 150 kişi ile sınırlı düzenlenecek organizasyona katılım için rezervasyon yaptırılması gerektiğini kaydetti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, iftar yemeğine dün akşam 150 kişi katıldı, vatandaşlar aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açtı.

İftar programına katılmak isteyen vatandaşların her gün için ayrı rezervasyon yaptırmaları gerektiği belirtilen açıklamada, rezervasyon işlemlerinin 0533 872 83 66, 0533 867 00 81, 0533 879 63 75, 0548 890 55 00 numaralı telefonlardan gerçekleştirilebileceği kaydedildi.