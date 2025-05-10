KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

09.05.2025 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından C.M.E.(E-26)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HAYVAN KAÇAKÇILIĞI

09.05.2025 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Liman içerisinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, yurt dışından KKTC’ye giriş yapan S.M.(E-44)’nin kullanımındaki tır araç içerisine gizlenmiş şekilde toplam 21 adet güvercinin, kanunsuz olarak ülkeye ithal edildiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.A.(E-37) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK

09.05.2025 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Alsancak’ta bir markete ait araç park yeri içerisinde, park haline bulunan bir araçta muhafaza edilen toplam 11,200 TL nakit para, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.K.(E-49) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KIBRIS TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNE ÜYE OLMADAN DOKTORLUK YAPMAK, GÜMRÜKSÜZ MAL İTHALİ VE TASARRUFU

09.05.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, İskele’de, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, Y.G.(K-37)’nin ikametgahı içerisinde Kıbrıs Türk Tabipler Birliğine üye olmadığı halde, tıbbi malzemeler kullanarak botoks ve dolgu işlemi yaptığı tespit edilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise, daha önceden yurt dışından izinsiz olarak KKTC’ye getirip gümrüksüz olarak tasarruf ettiği botoks ve dolgu işlemlerinde kullanılan çeşitli tıbbi malzemeler bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutulanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

09.05.2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da kamuya açık bir yer olan Liman Yolu Sokak üzerinde, V.D.(E-44) 225 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.









YANGIN

09.05.2025 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Akdoğan Köyü’nün kuzey kısmında bulunan bir arazi içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, toplam 20 dönüm biçilmemiş arpa ile 15 dönüm anız yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

09.05.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 09.05.2025 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Alexander Godfrey LEES (E-49) 137 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZLL 577 plakalı salon araç ile yolun kuzey kısmında bulunan banket içerisinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada, anayol konumundaki Uğur Mumcu Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Mehmet Ali YILDIZ (E-18) yönetimindeki TYL 523 plakalı aracın önünü tıkaması neticesinde çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve ZLL 577 plakalı araçtaki yolcu Oliver Patrick PRİCE(E), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. ZLL 577 plakalı araç sürücüsü Alexander Godfrey LEES alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 09.05.2025 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 14-15’inci kilometreleri arasında Mücahitler Çemberi mevkiinde, Metin ATEŞ (E-32) 90 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SS 397 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarpmıştır.

Araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 10.05.2025 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde Güneşköy Çemberi yakınlarında, Ali BAHÇECİ (E-59) 213 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GD 307 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki beton bariyerlere çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden araç, yolun sol kısmından dışarıya çıkmış ve yol kenarında bulunan zeytin ağacına da çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali BAHÇECİ, kaldırıldığı olduğu Cengiz Topel Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.