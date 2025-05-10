BÜYÜKELÇİ BAŞÇERİ’DEN HAKAN ARSAL’A ZİYARET

Ergün Yahat

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bugün Larnaka Yolu üzerinde bulunan iş insanı Hakan Arsal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da davetli olarak yer aldı. Kahvaltı eşliğinde gerçekleşen görüşmede, Kuzey Kıbrıs’taki güncel gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. Samimi bir atmosferde geçen ziyarette, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.