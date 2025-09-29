BULARAK HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA MAL TEMİNİ

24.09.2025 tarihinde, Girne’de bir şahıs tarafından düşürülerek kaybedilen bankamatik kartı, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından bulunup alınarak çalındıktan sonra, konu kart ile çeşitli işletmelerden toplam 3.541,85 TL değerinde harcama yapılarak sahtekarlıkla mal temin edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.İ.(K-20) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR, MÜLKE TECAVÜZ VE İDDİ DARP

28.09.2025 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Güzelyurt’ta, kız arkadaşı ile görüştüğü gerekçesiyle M.K.V.(E-24), S.T.(E-42)’nin ikametgahına izinsiz olarak girip mülküne tecavüz ettikten sonra, S.T.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, sol göz kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.

Akabinde saat 18:00 sıralarında M.K.V., kız arkadaşının kalmakta olduğu ikametgaha gidip, konu ikametgaha sürekli gittiği gerekçesiyle ikametgahta misafir olarak bulunan T.U. (E-69)’nun vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, kaburga kemiklerinin kırılmasına sebep olmuş ve ikametgah sakini C.İ.(K-23)’nin ise yüzüne ve sol koluna da vurup ciddi şekilde darp etmiştir. Olayın polisin bilgisine gelemesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında M.K.V. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ AVLANMA

İkinci İnce Av Mevsimi kapsamında, 28.09.2025 tarihinde ülke genelinde Polis ve Av Korucuyuları tarafından yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu; H.T.(E-41)’nin Dipkarpaz’ da 3 numaralı ava kapalı bölge içerisinde, aynı bölge içesinde M.A.(E-75)’nın ise Kaleburnu’nda araç içerisinden kanunsuz oalrak avlandıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslara idari para cezası kesilmiş olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

28.09.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 12 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

28.09.2025 tarihinde kamuya açık yerlerde, İskele’de E.E.(K-34) 209 mlgr alkollü içki tesiri altında ve Akdeniz’de F.K.N. (K-34) (nefes örneği vermeyi reddetti) alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 28.09.2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Philip Tafadzwa KADYARIDZIRE (E-30), 136 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VR 274 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Naveed SAFDAR (E-31) yönetimindeki YV 660 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır. Çarmanın etkisiyle ileri doğru savrulan VR 274 plakalı araç, orta refüjdeki beton bariyere de çarparak durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan YV 660 plakalı motosiklet sürücüsü Naveed SAFDAR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında VR 274 plakalı araç sürücüsü Philip Tafadzwa KADYARIDZIRE, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 28.09.2025 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Amgad Nazar Mohamed ELATTA (E-23), 119 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GF 766 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Ege ÇAKIR (E-19) yönetimindeki LB 198 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan GF 766 plakalı araç sürücüsü Amgad Nazar Mohamed ELATTA, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında Amgad Nazar Mohamed ELATTA, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 29.09.2025 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 15-16’ıncı kilometreleri arasında, Ozan SÖZTUTANLAR (E-24) 204 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki 34 DN 9036 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle devam eden 34 DN 9036 plakalı araç, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Adnan ALTUN (E-55) yönetimindeki LG 803 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmış ve sağ şeride geçerek bir takla attıktan sonra orta refüj içerisinde tavanı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan 34 DN 9036 plakalı araç sürücüsü Ozan SÖZTUTANLAR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında Ozan SÖZTUTANLAR, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.