İskele Belediyesi Topçuköy 4. Bal Festivali, pazar günü yapılıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi ile Topçuköy Bal ve Arıcılık Derneği’nin iş birliğinde, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin desteğiyle düzenlenecek festival, saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek. Festivalde, konuklara bal ikramında bulunulacak.

Stantların da kurulacağı festivalde, çocuklar için oyun alanı yer alacak. “Festival Buhurdanlığı”nın gün boyu yanacağı festivalde halk dansları gösterilerinin yanı sıra konserler de düzenlenecek.