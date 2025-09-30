(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Ersun Kırcal yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Şefik Karabadak mahkemeye olguları aktardı. Polis, 20 Eylül 2025 tarihinde LPM Cürümleri Önleme Şubesi ile LPM Adli Şube Personeli tarafından Lefkoşa’da Taşkınköy adresinde sakin zanlının ikametgahında mahkemeden temin edilen arama emri ışığında 20:45-21:15 saatleri arasında yapılan aramada salon içerisinde bulunan masa üzerinde 3 adet beyaz renk naylon parçası ve şeffaf renk kilitli naylon poşete sarılı 2 gram ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu madde, 7 adet beyaz renk hap, 1 adet gaz başlığı ile hortum, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 4 adet cam pipo ve yine salonda bulunan dolap içerisinde 1 adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının ilk etapta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize, diğer emarelerin ise parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde de analize gönderilen emarelerle ilgili sonucun çıktığını, poşete sarılı maddenin Metamfetamin olduğunun teyit edildiğini, hapların ise uyuşturucu olmadığını ancak yeşil reçeteye tabi ilaçlar olduğunun belirlendiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının açıkta benzer ve başka suçlardan davası olduğunu, serbest kalması halinde yeniden suç işleyebileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.