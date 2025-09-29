Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği’nin olağan genel kurulunda başkanlığa Dr. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu seçildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, iki yılda bir düzenlenen olağan genel kurul cumartesi günü Lefkoşa EMAA Sanat Merkezi bahçesinde yapıldı.

Faaliyet ve mali raporların üyelerin bilgisine sunulmasının ardından meslekte 40. yılını dolduran Fzt. Arzu Özcenk’e ve meslekte 20. yılını tamamlayan Doç. Dr. Engin Angın, Doç. Dr. Gözde İyigün, Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer, Uzm. Fzt. Nazemin Gürsoy Karaman ve Uzm. Fzt. Yonca Eker’e plaketleri takdim edildi.

- Seçim

Kapalı oylama sistemiyle yapılan seçimle görevi devralan yeni yürütme kurulu şöyle:

“Başkan Dr. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu; Asbaşkan Uzm. Fzt. Caniz Tonyalı; Genel Sekreter Dr. Fzt. Yelda Kıngır Soykurt; Mali İşler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Göktuğ Er; Halkla İlişkiler Koordinatörü Uzm. Fzt. Kamil Bayraklı; Eğitim Koordinatörü Uzm. Fzt. Ayşe Volkan; faal üyeler Yrd. Doç. Dr. Melis Sahilli Bağkur, Uzm. Fzt. Erdoğan Çetintaş, Uzm. Fzt. Münevver Özakalın; yedek üyeler Dr. Fzt. Aytül Özdil, Uzm. Fzt. Emine Kütüküt"

Denetleme Kurulu, Doç. Dr. Ender Angın, Dr. Fzt. Şahveren Yücel, Fzt. Tara Taşt; Disiplin Kurulu ise Yrd. Doç. Dr. Ece Mani, Uzm. Fzt. Fatma Özgöker, Uzm. Fzt. Hasan Cellatoğlu'ndan oluşturuldu.

- Sorunlar dile getirildi

Konuya ilişkin açıklamaya göre, genel kurulda, meslek ve birlik yasalarının çıkarılmamış olmasının fizyoterapi mesleğini olumsuz etkilediği vurgulanarak, söz konusu yasaların bir an önce yürürlüğe girmesi ve fizyoterapi diploması olmayan kişilerin yaptığı uygulamaların devlet denetimiyle yasa altında kontrol altına alınması gerektiği kaydedildi.

2023 yılında başlatılan Avrupa Birliği destekli “Stand Up Right / Dik Durmak İyidir” projesinin, 2025 Nisan ayı itibarıyla başarıyla tamamlandığı kaydedilen etkinlikte, projenin “meslek birliğinin kurumsallaşmasına, derneğin görünürlüğüne ve fizyoterapi mesleğinin toplumsal öneminin vurgulanmasına” katkı sağladı ifade edildi.