Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), kalp sağlığını korumak için atılabilecek basit ama etkili adımlar olduğuna dikkat çekerek, “Kalbimiz için bir atımı bile kaçırmayalım” dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Doğukan Yazıcı 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla KTTB Yönetim Kurulu adına yayımladığı mesajda kalp ve damar hastalıkları ile inmenin, tüm dünyada en çok ölüme yol açan nedenler arasında yer aldığını ve her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olduğunu kaydetti. Yazıcı bu ölümlerin büyük bölümünün sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile önlenebileceğini vurguladı.

-2025 yılı teması “Bir Atımı Bile Kaçırma”

2025 yılının Dünya Kalp Günü temasının, “Bir Atımı Bile Kaçırma” olarak belirlendiğini ifade eden Yazıcı, “Bu tema, kalbimizin ritmine sahip çıkmamız gerektiğini ve küçük değişikliklerin bile yaşam süremizi uzatabileceğini hatırlatmaktadır” dedi.

Kalp sağlığını korumak için atılabilecek basit ama etkili adımlar olduğuna dikkat çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

“Düzenli olarak hareket etmek, haftada en az 150 dakika yürüyüş ya da egzersiz yapmak kalbi güçlendirir. Sağlıklı beslenmek, özellikle sebze, meyve, tam tahıl ve baklagillerden zengin bir diyet uygulamak, tuz ve işlenmiş gıdaları sınırlamak büyük fayda sağlar. Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmak hem kişisel hem de aile sağlığı açısından kritik öneme sahiptir. Ayrıca düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak; tansiyon, kolesterol, kan şekeri ve kiloyu takip etmek, erken teşhis ve tedavi açısından hayati değer taşır.”

-“Kalp sağlığı sadece bireysel bir sorumluluk değildir”

Kalp sağlığının sadece bireysel bir sorumluluk olmadığını belirten Doğukan Yazıcı, toplumun her kesiminin, sağlık kurumları, yerel yönetimler ve ailelerin bu konuda katkı sağlaması gerektiğini ifade etti. Yazıcı, çocukları küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarına yönlendirmenin, gelecekte kalp hastalıklarının yükünü azaltacağının altını çizdi.

Yazıcı, “Unutmayalım ki kalbimiz, yaşamımızın merkezindedir. Sevdiklerimizi korumak, daha sağlıklı ve uzun bir ömür sürmek için bugün harekete geçelim. Kalbimiz için bir atımı bile kaçırmayalım” dedi.