(Kamalı Haber)- Gönyeli’de meydana gelen birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Suriye vatandaşı 38 yaşındaki Basil Alkordi mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Tolya Abay mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında Gönyeli Polis Karakoluna gelip, teslim olduğunu söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının ülkeye yasal bir girişinin olmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, sorgulanan zanlının 29 Eylül günü henüz tespit edilmeyen bir yerden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının hangi bölgeden ülkeye yasa dışı giriş yaptığını araştıracaklarını, alınacak ifadeler olduğunu ve incelenecek kameralar bulunduğunu kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.