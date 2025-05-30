Lefkoşa’da sakin 29 yaşındaki Daniyar Rozzyew (E-29) bugün saat 6.30'da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi’nde ölü bulundu.

Polis, olayla ilgili yaptığı soruşturma sonucunda şahsın intihar ederek yaşamına son verdiğini tespit etti.

Soruşturma devam ediyor.

- Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs, askeri bölgeden geçerken yakalandı

Akyar Kara Geçiş Kapısı yakınlarında dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Zehirli Sayfa Operasyonu”nda üzerinde uyuşturucu bulunan bir kişi askeri bölgeden gizlice geçerken yakalandı.

Operasyonda, A.Y.’nin (E-47) birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek GKRY’den KKTC’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalıştığı tespit edildi.

A.Y.'nin tasarrufunda yaklaşık 120 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 25 kâğıt bulundu. Zanlı tutuklandı, soruşturma sürüyor.

- İskele’de trafik kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

İskele’de Long Beach Çemberi civarında trafik kontrolü sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin üzerinde ve aracında uyuşturucu tespit edildi.

Dün saat 12.30'da trafik kontrolünde polis tarafından durdurulan araç sürücüsü A.A.’nın (E-55), üzerinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki sarma sigara ve sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan kağıtlar bulunarak, emare olarak alındı.

Şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Alsancak’taki silahlı saldırının zanlısı GKRY’den teslim alındı

Alsancak Zeytinlik Sokak’ta cumartesi günü bir eve tabanca ile ateş açılması olayının zanlısı E.B. (E-20), kanunsuz olarak GKRY’ye geçiş yaptığı tespit edilerek, yetkililerden teslim alındı.

Şahıs, çarşamba günü Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan teslim alınarak tutuklandı.

E.B.’nin kaçışına yardım ettiği tespit edilen G.İ. (E-51) de tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

- Gazimağusa’da eski eser ticaretinden iki kişi tutuklandı

Gazimağusa’da eski eser tasarrufu ve ticaretinden bir kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da çarşamba günü saat 17.00 sıralarında bir kuyumcu dükkânına müşteri olarak giden S.O.’nun (E-34), Bizans dönemine ait altın bir sikkeyi 16 bin TL karşılığında sattığı tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, hem S.O. hem de kuyumcu sahibi Y.Y. (E-45) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- GKRY’ye kanunsuz yolla geçmek için anlaşma yapan şahıslar tutuklandı

Gayretköy’de GKRY’ye kanunsuz yolla geçmek için anlaşma yapan şahıslar tutuklandı.

Dün saat 18.30 sıralarında bir narenciye bahçesinde gizlenen H.N. (E-55), A.S. (E-39) ve P.N. (K-33), valizleriyle tespit edildi.

Yapılan sorgulamada, şahısların 600 ABD doları karşılığında GKRY bölgesine geçmek üzere bir şahısla anlaştığı belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

- Girne’de yasa dışı elektronik sigara ele geçirildi

Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda ithali yasak elektronik sigara ele geçirildi.

Dün saat 23.00 sıralarında Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, Y.O.Ç.’nin (E-45) aracında yapılan aramada, ülkeye ithali yasak 37 elektronik sigara bulundu.

Ürünlere el konulurken, şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- Girne’de kumarhanede rahatsızlık veren zanlı tutuklandı

Girne’de kumarhanede sarhoş halde rahatsızlık veren şahıs tutuklandı.

Dün saat 23.30 sıralarında kumarhanede müşteri olarak bulunan R.K. (E-31), 177 promil alkollü içki tesiri altındayken para kaybettiği gerekçesiyle oyun makinesine vurdu ve çevreye rahatsızlık verdi.

Zanlı tutuklanırken, olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

- Gönyeli’de yangın

Gönyeli Atatürk Caddesi’nde dün saat 13.00’te bir apartmanın zemin katındaki depoda yangın çıktı.

Tavan lambasının ısınıp kumaşların üzerine düşmesiyle başladığı tespit edilen yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangında, depodaki şilteler, koltuklar, halılar ve muhtelif eşyalar zarar gördü.

- İkamet izni olmayan üç kişi yakalandı

Polis ekiplerinin ülke genelinde yaptığı denetimlerde, yasal statüsü bulunmadan KKTC’de ikamet eden 3 kişi tespit edildi.

Şahıslar tutuklanırken, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.