Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, asgari ücretlilerin senede 12 maaş değil, 11 maaş aldığını savunarak, hayat pahalılığı karşısında yıl sonuna kadar asgari ücretlinin reel olarak eline geçen paranın 11 maaşlık alım gücüne denk geldiğini ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Ersoy, Kanal T’de Ahmet Kaptan’ın sunduğu “Kaptan’ın Günlüğü” programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“KKTC ekonomisinin verilere bakıldığında muazzam bir şekilde büyüdüğünün ortada olduğunu” belirten Umut Ersoy, “Ekonominin rakamlarda büyüyor olması paylaşımın adaletli olduğu anlamına gelmiyor” dedi ve esas meselenin asgari ücretle neyin alınabildiği olduğunu söyledi.

Ersoy, “Asgari ücretliler senede 12 maaş değil, 11 maaş alıyor. Hayat pahalılığı karşısında yıl sonuna kadar asgari ücretlinin reel olarak eline geçen para 11 maaşlık alım gücüne denk geliyor. Arada kalan bir maaş patronun cebinde kalıyor” görüşünü savundu.

Bütçe açığına değinen Ersoy, “Bütçe açık veriyorsa gelirler konuşulmadığı, vergiler toplanmadığı içindir” dedi. Ersoy, ultra zenginlerden alınacak servet vergisiyle kaynak oluşturulabileceğini savundu.

Ersoy, toplumda güvensizlik hissi olduğunu da belirterek, “Kimlik ile giriş çıkışlar yasaklanarak muhaceretteki denetimler sıkılaştırılmalı” dedi.