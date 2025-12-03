Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizmi, ekonomik kalkınmanın yanı sıra kültürel bağları güçlendiren stratejik bir alan olarak gördüklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu bugün açılışı yapılan Travel Turkey İzmir (TTI) Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresine katıldı.

Kongre açılışında konuşma yapan Ataoğlu, turizmde hedeflerinin; turist profilini çeşitlendirmek, konaklama kapasitesini artırmak ve turizmi 12 aya yaymak olduğunu kaydetti.

Fuarda Ataoğlu’na, KKTC İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu’nın eşlik ettiği belirtildi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen TTI İzmir 19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nin cuma güne kadar devam edeceği ifade edildi.

Fuarda; kamu kurumları, belediyeler, seyahat acenteleri, tur operatörleri, turizm büroları, oteller ve konaklama tesisleri, havayolları, turizm taşımacılığı, seyahat teknolojileri ve yazılımları gibi birçok kuruluş yer alıyor.

-Ataoğlu: “KKTC destinasyonlarını güçlendiriyor, yeni pazarlar hedefliyor ve tanıtım stratejilerini çeşitlendiriyor”

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, açılışta yaptığı konuşmada fuarın bölgesel iş birliği, turizm vizyonu ve ticari potansiyel açısından önem taşıdığını vurguladı.

İzmir’in tarih boyunca ticaretin, kültürün ve Akdeniz ruhunun buluşma noktası olduğunu belirten Ataoğlu, “Bugün burada sadece bir fuarı açmıyoruz; aynı zamanda bölgemizin turizm vizyonunu ve uluslararası iş birliği imkânlarını güçlendirecek önemli bir adım atıyoruz.” ifadesini kullandı.

Ataoğlu, dünya turizminde rekabetin her geçen gün arttığını, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve nitelikli turizm anlayışının ön plana çıktığını belirterek, KKTC’nin de bu doğrultuda destinasyonlarını güçlendirdiğini, yeni pazarlar hedeflediğini ve tanıtım stratejilerini çeşitlendirdiğini söyledi.

-“Turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz”

Ataoğlu, turizmde büyümeyi sürdürülebilir destinasyon yönetimi, pazar çeşitlendirmesi, dijital tanıtım ve uçuş ağlarının geliştirilmesi temelinde ele aldıklarını, bu yılki hedeflerinin ise turist profilini çeşitlendirmek, konaklama kapasitesini artırmak ve turizmi 12 aya yaymak olduğunu kaydetti.

Ada Kıbrıs projesine de değinen Ataoğlu, geçen yıl başlatılan markalaşma hamlesinin bu yıl meyvelerini verdiğini, Türkiye pazarında yaklaşık yüzde 30’luk bir artış yaşandığını aktardı. TÜRSAB heyetinin KKTC’ye yaptığı ziyaretin de projeye katkı sağladığını dile getiren Ataoğlu, yeniden başkan seçilen Firuz Bağlıkaya ve ekibini tebrik ederek, yeni dönemde KKTC turizmine yönelik yeni projeler hayata geçireceklerini belirtti.

Türkiye’nin birçok bölgesinde düzenlenecek etkinliklerle Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına devam edeceklerini kaydeden Ataoğlu, fuarın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Alternatif turizm modellerinin sürekli arttığını belirten Ataoğlu, herkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne davet etti.