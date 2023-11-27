PGM– İtfaiye Müdürlüğü, olası sel olaylarıyla mücadele ve alınabilecek tedbirlerle ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

PGM– İtfaiye Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kış aylarında yapılması gerekenlere ilişkin vatandaşlara şu önerilerde bulunuldu:

“Evinizde bulunan ızgara ve dam oluklarının zamanında temizlenmesine özen gösteriniz; yağmur suyunun atılması için ızgara, oluk ve drenaj sistemi temizliğinin zamanında yapılmasına özen gösteriniz; suyun evinize girmesini önlemek ve set oluşturmak için evinizde kum torbaları bulundurunuz; ev ve işyerlerinizde, bodrum katına kurmuş olduğunuz drenaj suyu pompalarının veriminin yeterli olup olmadığı, bakımının yapıldığı ve çalışır durumda olup olmadığını kış gelmeden kontrol ediniz; su sızıntısının ilk belirtisinin, boyadaki renk değişikliği veya halka biçimli görünüm olduğunu unutmayınız, söz konusu durumu gözlemlemeniz halinde, vakit kaybetmeden gerekli tadilat işlemini başlatınız; temizlenmemiş dere yatakları, köprü altı menfezleri, yollardaki ızgaralar ve iç kısımları vb. gördüğünüz zaman, ilgili kurumları arayarak önlem alınmasını sağlayabilirsiniz.”

-Acil bir durumla karşılaşırsanız ne yapmalısınız: “Selden kaçmak için sel sularına kesinlikle girmeyiniz!”

Açıklamada ayrıca, vatandaşların acil bir durumla karşılaşması halinde, bir sel anında yapmaları gerekenlere ilişkin birtakım tavsiyelerde bulunularak, “selden kaçmak için sel sularına kesinlikle girmeyiniz” uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, bir sel varsa, vatandaşlara, panik yapmaması; Meteoroloji Dairesi’nin uyarılarını dikkate alması, çok gerekli olmadıkça dışarıya çıkmaması; yıldırım düşmesine karşı, ağaç altları ve telefon ile elektrik direkleri gibi yerlerden uzak durması ve 199 İtfaiye ihbar hattını veya 101 Sivil Savunma ihbar hattını araması tavsiye edildi.

Sel anında araç içerisinde yapılması gerekenlerle ilişkin olarak da, “suya kapılmamak için zamanında durun; asla bir köprüyü geçmeye çalışmayın; her zaman su basmış yollardan geçmekten kaçının çünkü ayak bileğimize kadar olan sel suyu bizi, dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir” uyarısında bulunuldu.