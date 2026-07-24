Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin elektrik konusundaki uygulamalarını eleştirerek, daha ucuz ve çevreci enerji üretiminin CTP iktidarında temel hedef olduğunu belirtti.

CTP'den yapılan açıklamada, elektrik enerjisinde plansızlık yaşandığı, özellikle elektrik kesintileri ve maliyet artışlarının "kabus gibi halkın üzerine çöktüğü" savunuldu.

Yaz mevsiminin, sıcak günlerinde yaşanan kesintilerin hem hane halkını hem de üretim çarkını zor durumda bıraktığını savunan CTP, bu durumun, ülkedeki tüm sektörleri olumsuz etkilediğini belirtti.

“Karanlık kaderimiz değildir.” denilen açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) bilimsel enerji politikaları çerçevesinde, doğru ve liyakatli yönetilmesi, doğru santral yatırımlarının yapılarak daha ucuz ve çevreci enerji üretiminin sağlanmasının CTP iktidarında temel hedef olduğu vurgulandı.

Elektrik enerjisinde yaşanan sıkıntıların en önemli bölümünün enerji üretiminden kaynaklandığı kaydedilen açıklamada, mevcut santrallerin bakımlarının zamanında yapılmaması ve emre amade tutulamamasının, kullanım yükünün yüksek olduğu dönemlerde elektrik kesintilerine neden olduğu savunuldu.

-“Kullanılan enerji ihtiyacının karşılanmasında eksiklik yaşanıyor”

Ülkede, 619 MW toplam kurulu güç olmasına rağmen, 460 MW olan en yüksek kullanım ihtiyacının dahi karşılanamadığı ve ülkedeki tüm santrallerin toplam emre amade maksimum gücünün 410 MW olduğu belirtilen açıklamada, her gün 18.00-22.00 saatleri arasında oluşan ihtiyacın karşılanmasında eksiklik yaşandığı ifade edildi.

Güney Kıbrıs’ın kendi ihtiyacının artması nedeniyle oradan da enerji tedarik edilemediği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Son dört yıldır, her yaz ve kış döneminde, özellikle ihtiyacın yükseldiği günlerde rutin olarak elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Kıb-Tek’e ait santraller, ihtiyacın yüksek olduğu bu dönemlerde emre amade tutulamamaktadır. Sekiz adet dizel santralden yalnızca dördü, yedi adet gaz türbininden ise altısı çalışabilir durumdadır. Buhar santrallerinin her ikisi de devrede olmasına rağmen yük kısıtlaması sorunu yaşanmaktadır.

Mevcut elektrik satış fiyatı 25,51 cent$/kWh’dir. Bu rakam, Kıb-Tek’in resmi internet sitesine göre 12,0920 TL/kWh’ye karşılık gelmektedir. Dolar bazında bu, tüm zamanların en yüksek elektrik satış fiyatıdır. Olmayan elektriği en pahalıya satan idare hesap vermeye mahkumdur.”

Açıklamada, yüksek elektrik fiyatlarının nedeninin, yanlış santral seçimi, yanlış santral işletimi, bakımsızlık ve yatırımsızlık nedeniyle zaman zaman Güney Kıbrıs’tan pahalı enerji alınması, AKSA sözleşmesi gereği kira bedelinin Amerikan Tüketici Endeksi’ne bağlanarak 3,85 cent$/kWh düzeyine ulaşması ve üretim ile ödeme dengesinin doğru kurulamaması olduğu belirtildi.

Hükümet ve Kıb-Tek Yönetimi’nin, doğru planlamayı yapamadığı savunulan açıklamada, vatandaşın hem elektriğinin kesildiği hem de halkı yüksek elektrik satış fiyatlarına "mahkum edildiği" ileri sürüldü.