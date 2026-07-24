Kumyalı’da buğday silosunun çökmesi sonrası göçük altından çıkarılarak hastaneye sevk edilen 46 yaşındaki Lokman Hacıhasanoğlu, hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 12.15’te meydana gelen yıkımın ardından göçük altından çıkarılarak hastaneye sevk edilen Hacıhasanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.