Kumyalı’daki Toprak Ürünleri Kurumu’na ait buğday silosunun çökmesi sonrası göçük altında kalan çalışana ulaşıldı. Silo çalışanı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında hastaneye kaldırıldı.

TAK muhabirinin olay yerinden aktardığı bilgiye göre, bugün saat 12.15’te meydana gelen yıkımın ardından polis, itfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri tarafından arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Kulenin sabitlenmesinin ardından ekipler, cihazlarla dinleme yaparak göçük altında kaldığı değerlendirilen silo çalışanının yerini belirledi. Bulunduğu yerden çıkarılan silo çalışanı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardında hastaneye kaldırıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, arama ve kurtarma çalışmalarını yerinden takip etti.