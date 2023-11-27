Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman ve Hava Harp Enstitüsü Müdürü Hv.Plt.Tümg. Yaşar Kadıoğlu’nu kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, Töre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin güçlü olmasının Kıbrıs Türklerinin de güçlü olması anlamına geldiğini ve savunma alanında büyümenin bölgede caydırıcılığı arttıracağına inandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, ateşkes çağrısı yapamayacak bir duruma geldiğini kaydeden Töre, bunun utanç verici bir durum olduğunu söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğin, beraberinde birçok gelişmeye de ışık tutacağına inandıklarını kaydeden Töre, Türkiye Cumhuriyeti ile bu yolu yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür, AB’den adalet beklemeyiniz” sözüne işaret eden Töre, yaşanan gelişmelerin bu sözün ne kadar gerçek ve yerinde olduğunu gösterdiğini belirtti.

“Bizim için en büyük Anavatan Türkiye’dir, kahraman Türk ordusudur” diyen Töre, davanın Türkiye ve Türk Milleti ile birlikte yürütüldüğünü söyledi.

-Salman

Türkiye Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman da konuşmasında, bu coğrafyada hep birlikte güçlü olunduğunu kaydederek, Türk milletinin birlikteliğinin önemine değindi.

-Kadıoğlu

Hava Harp Enstitüsü Müdürü Hv.Plt.Tümg. Yaşar Kadıoğlu ise konuşmasında, kurmay adaylarına Osmanlı’dan günümüze Kıbrıs adasında yaşanan gelişmeleri ve Kıbrıs Türk halkı ile Mehmetçiğin mücadelesini anlattıklarını söyledi.