Meteoroloji Dairesi, perşembe gecesi ve cuma günü yer yer sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 6 –12 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günlerinde Yüksek Basınç Sistemi, diğer günlerde ise Alçak Basınç Sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Salı, çarşamba ve perşembe günleri parçalı az bulutlu olması beklenen hava, perşembe gecesi ve cuma günü yer yer sağanak yağmurlu; hafta sonu ile pazartesi ise hava parçalı bulutlu olacak.

Periyodun ilk günlerinde hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece, diğer günlerde ise 15 – 18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr periyodun ilk günleri Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, cuma günü yer yer fırtınamsı rüzgâr şeklinde esecek.