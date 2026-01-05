Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, uzlaşıyla en kısa sürede asgari ücreti belirleme hedefinde olduklarını söyledi.

Hasipoğlu, yazılı açıklamasında Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ikinci toplantısını çarşamba günü saat 10.00’da yapacağını belirterek, İstatistik Kurumu’nun 6 aylık dönemi kapsayan Hayat Pahalılığı oranını yüzde 21,66 olarak duyurduğunu anımsattı.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Asgari ücreti tespit ederken dayanak alacağımız önemli verilerden biri daha netleşti” dedi.

Önceki 6 aylık hayat pahalılığı oranına göre yüzde 3,87’lik artış olduğunu da kaydeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi ve işveren temsilcileriyle yapacakları toplantılarla ve uzlaşıyla emekçinin alın terinin karşılığı olan asgari ücreti en kısa sürede belirleme hedefinde olduklarını vurguladı.