Patates beyanlarına itiraz eden ancak olumlu sonuç alamayan üreticiler, 10 – 16 Nisan tarihleri arasında 5 iş günü içinde yeniden Genel Tarım Sigortası Fonu'na itirazda bulunabilecek.

Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince, 2024 Sonbahar Patates beyanlarındaki Teknik Komite bulgularına yapılan itirazların incelendiği ve itirazda bulunan üreticilere ait askı listelerini Genel Tarım Sigortası Fonu ve Bölge Tarım Dairelerinde askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, askı listesindeki Komite bulgularının beklenen şekilde olumlu sonuçlanmayan üreticiler için itiraz sürecinin dün itibarıyla başladığı ve 16 Nisan tarihine kadar 5 iş günü içinde Lefkoşa'daki Genel Tarım Sigortası Fonu'na itirazda bulunabilecekleri belirtildi.