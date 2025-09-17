Dünya Türkleri Bilim ve Teknoloji Akademisi Kilis İl Başkanı Zeynel Abidin Gökçe ile eski Meclis Başkanı, Milletvekili Zorlu Töre, TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden verilen bilgiye göre, Dernek Genel Başkanı Celal Bayar, Töre'ye günün anısına Derneğin amblemini taşıyan bir kupa takdim etti.

Ziyarette, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Çetin Serez, Genel Sekreter Yılmaz Hakverdi, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Efe ile Yönetim Kurulu Üyeleri Soner Çuvalcıoğlu, Ali Ünver, Reşat Sertuğ, Derviş Coşkuner ve Erden Özada da hazır bulundu.