Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) Başkanı Hürrem Tulga kooperatif ve üreticilerin dayanışması sayesinde ülkede zeytinciliğin önünün açıldığını ancak alınması gereken önlemler olduğunu söyledi.

EZKOOP’tan verilen bilgiye göre, EZKOOP ve Zeytin Koop çağrısı ile zeytin üreticileri hasat öncesi Büyükkonuk Zeytin Koop Tesisleri’nde bir araya geldi.

Sıkıntıların ve önerilerin getirildiği toplantının açılışını Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi Başkanı Mustafa Haset yaptı.

Haset'ten sonra söz alan EZKOOP Başkanı Hürrem Tulga, kooperatif ve üreticilerin dayanışmasıyla ülkede zeytinciliğin önünün açıldığını kaydetti.

Konuşmasında geçen yılki zeytin ve özellikle zeytinyağı fiyatları ile borçlanma faizlerine işaret eden Tulga, bu yıl mutlaka önlem alınması gerektiğini söyledi.

Tulga, bu ürünlerde Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs arasında fiyat farkı olduğunu belirterek, bazı çevrelere göz yumulduğunu, bu nedenle de denetimsiz ve sağlığa aykırı zeytinyağlarının tüketime sunulduğunu iddia etti.

Denetimsizlikten dolayı kaçakçılığa yol verildiğini ileri süren Hürrem Tulga, bu durumun son zamanların en büyük başarısı olan zeytinciliğe darbe vuracağını söyleyerek, önlem talebini yineledi.