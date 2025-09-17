“Kaybedilen zaman barış süreciyle ilgili umutsuzluğu daha da derinleştiriyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüştü. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gerçekleşen görüşmede Harmancı, “Kaybedilen zaman barış süreciyle ilgili umutsuzluğu daha da derinleştiriyor.” dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter’in eylül ayı sonunda iki liderle New York’ta yapmayı planladığı toplantıya hazırlık amacıyla adada bulunan Holguin, Harmancı ile süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Geçen bir yılla ilgili değerlendirmede bulunan Harmancı, güven artırıcı önlemlerle sınırlandırılan müzakere sürecinin dahi toplumların hayatına dokunan bir sonuç üretememiş olmasının, barış sürecine, adil ve kapsamlı çözüme dair umutsuzluğu daha da derinleştirdiğini belirtti.

Harmancı, “Yeni geçiş kapıları konusunda anlaşılamamış olması bir yana özellikle Metehan Geçiş Kapısı'nın, çözülmesi ancak kapsamlı bir çözümle mümkün olacak mülkiyet gibi konulara karşılık adeta bir misilleme ve cezalandırma aracı olarak kullanıldığını görüyoruz” dedi.

-“Aşırı sağ ve ırkçılık yükseliyor”

“İki devletli çözümün herhangi bir hukuki veya politik dayanaktan yoksun olduğunu” ifade eden Harmancı, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın masaya oturmayı reddetmesinin, Nikos Hristodulidis’e, tek başına oyun kurup, tek başına oynayabildiği bir alan yarattığını” kaydetti. Harmancı, bunun güneyde aşırı sağın güçlenmesine ve barış güçlerinin sessizleşmesine hizmet ettiğini belirtti.

-“Karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocukların vatandaşlık haklarının gaspı tartışmasız bir anayasal ve uluslararası insan hakkı ihlalidir”

“Karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocukların vatandaşlık haklarının gaspı tartışmasız bir anayasal ve uluslararası insan hakkı ihlalidir.” diyen Harmancı, bu uygulamadan dönülmesinin, hem toplumlararası güvenin inşası hem de Kıbrıs Türk toplumunda barış sürecine olan inanç ve mücadele iradesinin yeniden güçlenmesi için elzem olduğunu kaydetti.

-“Lefkoşa, şehir diplomasisinin lokomotifidir”

Uluslararası toplumun gelinen noktada güven ortamını yeniden inşa edilebilmek ve barış sürecini tetikleyebilmek için yenilikçi ve uygulanabilir fikirlere destek vermesi gerektiğini belirten Harmancı, yerel yönetimlerin oynayabileceği role dikkat çekti.

Lefkoşa’nın 1970’li yıllardan beri iki toplumun iş birliği ve yakınlaşmasında lokomotif rolü oynadığını kaydeden Harmancı, bunun daha ileri bir noktaya götürülebilmesi için güney ve kuzey Lefkoşa belediyeleri arasındaki diyalog ve iş birliğinin, uluslararası toplumun da destek ve meşruiyet sağlayacağı bir şekilde kurumsallaşması gerektiğini ifade etti.