Polis, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda Halkbank çemberi üzerinde bir tırdan yola gaz beton tuğlaların dökülmesi nedeniyle, Halkbank çemberinin Lefkoşa gidiş yönünün trafikte tek şeride düşürüldüğünü duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda Halkbank çemberi üzerinde bir tır araçta yüklü olarak bulunan gaz beton tuğlalar çember çıkışında Lefkoşa gidiş yönü sol şeridi içerisine devrildi.

Yol ve trafik güvenliği açısından Halkbank çemberinin Lefkoşa gidiş yönü tek şeride düşürülürken, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.