Esin Leman Lisesi yeni öğretim yılına ikinci etabı tamamlanarak, genişlemiş olarak girdi.

Okuldan verilen bilgiye göre, toplam 3500 metre kare kapalı alana ulaşan Esin Leman Lisesi, 24 derslik, 3 laboratuvara ek olarak kantin, kafeterya öğretmen, müdür, müdür muavini, rehber öğretmen ,sekreter odalarıyla, hem alt katta hem de üst kattaki bay, bayan ve engelli tuvaletlerinden ve diğer idari odalardan oluşuyor. Yeni etapla birlikte üst katlara çıkış için 2 normal merdivene ek olarak güvenlik amacıyla okula kaçış merdiveni de yapıldı.

Lefkoşa'nın Kızılbaş bölgesindeki Esin Leman Lisesi'nin ikinci ve son etabının teslimi, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan Eğitim Bakanlığı'na yapıldı.