Politis gazetesi Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın, Milletvekili İrinis Haralambidus’un sorusu üzerine meclise gönderdiği mektupta, Rum Milli Muhafız Ordusundaki (RMMO), beş yıllık sözleşmeli askerlerden (SİOP) bazılarının, KİP’e nakledilmesinde göz önünde bulundurulan kriterlere açıklık getirdiğini yazdı.

Habere göre Palmas ilgili mektubunda seçme kriteri olarak, belirli yabancı dillerin bilinmesinin belirlendiğini, geçici nakil işlemlerinin ise KİP’in bilgi toplama konusundaki olağanüstü ihtiyaçları ve konunun aciliyetinin dikkate alındığını belirtti.

Palmas, bölgede yaşanan son gelişmelere de atıfta bulunarak bu gelişmelerin, özellikle sığınmacı akını konusunda, Rum Yönetimi’ni oldukça yakından ilgilendirdiğini, Güney Kıbrıs’ın güvenliğinin söz konusu olduğunu ifade etti.

-AKEL Subaylar Derneği görüşmesi

Öte yandan Haravgi gazetesi AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu başkanlığındaki parti heyetinin, kısa adı SAKS olan Subaylar Derneği yetkilileriyle bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Stefanu görüşmede, RMMO’nun rekabet edilmeye değerliliğinin teminat altına alınması açısından subayların rolünden bahsetti ve AKEL’in, RMMO mensuplarının yanında olmaya devam edeceğini söyledi.