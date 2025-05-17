Alithia haberi “Avrupa Parlamentosu Fidias’ı Ortada Bıraktı… Rusya’ya Kişisel Sıfatıyla gitti… Masraflarının Tamamının ya da Bir Kısmının Rus Hükümeti Tarafından Mı Karşılandığını Beyan Etme Zorunluluğunu Hatırlattı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre AP Basın Bürosu AP üyelerinin, üçüncü ülkeler tarafından düzenlenen bu tür etkinliklere katılım beyanlarının AP’nin resmi internet sayfasında AP üyesi tarafından yayınlanması, seyahat ve konaklama masraflarının tamamını ya da bir bölümünü karşılayan ülkelerin isimlerinin, katılacakları etkinliğin türü, şekli ve süresinin belirtilmesi gerektiğini hatırlattı.

Gazete bu açıklamayı, Fidias ve farklı ülkelerden AP üyelerinin, Moskova ziyareti masraflarının tamamının veya bir kısmının Rus hükümeti tarafından mı karşılandığını beyan etme zorunluluğun hatırlatılması olarak yorumladı.

Habere göre Fidias Panayotu, Moskova’dan yayımladığı bir videoda AB’nin son üç yıldır Ukrayna savaşını çözmek için yaptığı tek şeyin, Ruslar ile savaşmaları için Ukraynalılara silah ve para göndermek olduğunu söylemişti. Videosunda “Ruslar kardeşimizdir” diyen Panayotu, Rusya’ya “yorulduğu” için gittiğini belirterek AB’nin tavrını eleştirdi. Fidias, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden beri kendisinden başka hiçbir Rum AP üyesinin Rusya’ya gitmediğini ancak kendisinin, sorunu silahlarla değil barış görüşmeleriyle çözmek için müzakereleri başlatmak hedefiyle Meclis Başkanı ile görüşme yaptığını belirtmişti.