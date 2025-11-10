Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Norveç’in 65 yıl boyunca uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasını değerlendirdi.

Haravgi gazetesine göre Savunma Bakanı Palmas, Norveç’in savaş durumundaki ülkelere silah ambargosu uyguladığını anımsatarak, Güney Kıbrıs’a yönelik karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Palmas, Norveç Dışişleri Bakanının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e iletişime geçerek hükümetin aldığı silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik kararı bildirdiğini ifade etti.

Amerika’nın ilgili kararına ilişkin olarak Palmas, Washington’un her yıl silah ambargosunun kaldırılması sürecini yenilediğine işaret etti.

Palmas Amerikan Kongresi'nin, uzatmanın üç yıldan beş yıla çıkarıp çıkarmayacağına yönelik kararının beklendiğini belirtti.