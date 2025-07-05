Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, vefat eden Növber Özcan Atamert için başsağlığı mesajı yayımladı.

Öztürkler mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muhafız subayı ve Özel Harp Dairesi’nin ilk başkanı olan merhum General Daniş Karabelen’in kıymetli evladı, vatanseverliği ve asaletiyle tanınan Növber Özcan Atamert’in vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.

Türk milletine hizmet etmiş köklü bir ailenin değerli ferdi olan Atamert’in hatırası, yüreğimizde daima yaşayacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."