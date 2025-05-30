Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye ve KKTC’nin geçmişten gelen güçlü bağlarının, Türk dünyasıyla bütünleşerek önemli bir ortaklık ortaya çıkardığını dile getirerek, bu stratejik işbirliğinin gelecekte daha büyük etkiler yaratacağını ifade etti.

Öztürkler, Doğu Akdeniz’in, Türkiye’nin küresel ölçekte en belirleyici rol oynadığı bölgelerden biri olduğunu ve Türkiye ile KKTC’nin sadece siyasi ve ekonomik müttefikler değil, geleceğin yönünü belirleyen aktörler olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, “Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs” panelinde konuşma yapan Öztürkler, Doğu Akdeniz’in hem bölgesel hem de küresel dengeler açısından kritik bir rol oynadığına dikkat çekti.

Türkiye’nin bölgesel güçten küresel liderliğe yükseldiğini söyleyen Öztürkler, Türkiye’nin uluslararası sahnede "oyun kurucu ve değiştirici" bir otorite haline geldiğini ve bu başarının en büyük mimarlarından birinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

KKTC’nin Türk dünyasındaki konumunun giderek daha stratejik bir hale geldiğini ve Türkiye ile Azerbaycan gibi devletlerle ortak projelerin artarak süreceğini ifade eden Öztürkler, Pakistan’ın bu oluşuma katılmasıyla birlikte güç dengesinin daha da sağlamlaşacağını söyledi.

Öztürkler, “Türkiye ve KKTC’nin Türk dünyasındaki rolü, yalnızca coğrafi ve siyasi bir ortaklık değil, aynı zamanda kültürel ve stratejik bir vizyonun temel taşlarından biridir” ifadelerini kullandı.