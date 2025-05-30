Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Rum tarafının tek niyetinin üniter bir yapıda Kıbrıs Türk halkını azınlık durumuna düşürmek olduğunu söyledi.

Taçoy, Kanal T’de katıldığı programda Damla Dabiş’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Taçoy, her müzakerenin mutlaka bir sonuç çıkarması gerektiğini ifade ederken, Kıbrıs konusunda bugüne kadar hiçbir müzakere sürecinin sonuç getirmediğini ve hep sonuçsuz kaldığını kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının bir sonuç ve bir anlaşma istediğinin çok net olduğunun altını çizen Taçoy, federasyon dahil her çözüm modelinde mutlaka en az iki devlete ihtiyaç olduğuna işaret etti.

-“Bir devletle bir toplum arasında anlaşma olmaz… Eşit statü gerekir”

“Bir devletle bir toplum arasında anlaşma olmaz” diyen Taçoy, bir anlaşma için her iki tarafın da adı ve şekli ne olursa olsun mutlaka eşit statüde olması gerektiğini vurguladı.

Hasan Taçoy, Rum tarafının tek niyetinin üniter bir yapıda Kıbrıs Türk halkını azınlık durumuna düşürmek olduğunu söyledi.

Bir yandan “Güven Yaratıcı Önlemler” adı altında görüşmeler yapan Rum hükümetinin diğer yandan Kıbrıs Türkleri ve onlarla iş yapan kişiler için tutuklama emirleri yayınladığına dikkat çeken Taçoy, “Güven kime, neyi artırıyoruz” diye sordu.

Taçoy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demopulos davasında “Mülkün üzerinde ya da içerisinde yaşayanın da hakkı vardır” yönünde kararı bulunduğunu anımsatarak, mahkemenin böylelikle Kıbrıs’taki mülkiyet sorununun çözüm yolunu da göstermiş olduğunu ifade etti.

-“Amaçları 500 milyon sterlini aşkın ödeme yapan Taşınmaz Mal Komisyonu’nu işlevsiz bırakmak”

Güney Kıbrıs’ın tek hedefinin bu durumu ortadan kaldırmak için Taşınmaz Mal Komisyonu’nu işlevsiz bırakmak olduğunu ifade eden Taçoy, komisyonun bugüne kadar kuzeyde mal bırakmış Rumlara 500 milyon sterlini aşan bir ödeme yaptığını ve çalışmalarına halen aktif bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Hasan Taçoy, Rum hükümetinin hukuğu siyasete alet ederek konuyu siyasileştirmeye çalıştığına işaret ederek, “maalesef Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hukuku siyasete malzeme ederek konuyu daha farklı bir noktaya çekmek istiyor” dedi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Kıbrıs’taki mülkiyet sorununda tek “yerli” çözüm aracı olduğunun altını çizen Taçoy, Kuzey Kıbrıs’taki hukuksal yapının varlığının geçmişte imzalanmış bazı anlaşma ve uygulamalar ile kabul edilmiş olduğunu söyledi.

Taçoy, Rum hükümetine 2006 yılında yapılmış bir yasanın neden bugün aniden uygulamaya konulduğunun sorulması gerektiğini dile getirerek, “Bu durum işin siyasi değil hukuki boyutu bulunduğunu gösterir ve siyasi boyutu olan bir durumu ancak siyasetle çözebilirsiniz” dedi.

Kıbrıs’taki iki liderin bu konuyu görüşmek üzere bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Taçoy, bu yöndeki şartların doğru belirlenmesi koşuluyla bir müzakere masası kurulabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın tutuklamaların durdurulması ve tutukluların serbest bırakılması şartının doğru olduğunun altını çizen Taçoy, ancak Rum lider Hristodulidis’in olumsuz tavrının mütekabiliyet durumu doğurduğunu belirtti.

-“Türk tarafının tavrı ‘kaçma’ değil ‘mütekabiliyet’…”

Hasan Taçoy, Türk tarafının tavrının bir “kaçma” değil “mütekabiliyet” olduğunu vurgulayarak, “Beklentimiz Rum tarafının insanlara yapmış olduğu zulmü davranıştan vazgeçmesi ve bu işin siyaseten çözülmesi için gelip oturup bunu kabullenmesidir” dedi.

Kıbrıs’ta varılacak bir çözüm konusunda halen kesin olan tek noktanın “iki kesimlilik” olduğunu anımsatan Taçoy, tutuklamalarla birlikte yaşanmaya başlayan sorunun çözümü için iki siyasi liderin oturup siyasi bir çözüm bulması gerektiğini anlattı.

Taçoy, “Bu noktada tek vücut olmamız ve gerek sivil toplum örgütleri gerekse siyasi partiler, herkesin aynı dili konuşması lâzımdır” dedi.

-“Lobi faaliyetleri artmalı…”

Kıbrıs Türk tarafının lobi faaliyetlerini artırması ve diğer ülkelerin farkındalığını yükseltmesi gerektiğini de söyleyen Taçoy, ilk hedefin konunun müzakeresi öncesinde tutuklamaları sona erdirmek olduğunu kaydetti.

Taçoy, “Güney’in tavrı Kuzey’deki seçimi etkileyecek bir tavır mıdır sorusunun yanıtını siyaseten vermeliyiz. Ancak şu an bunu tartışmanın zemini yoktur” dedi.