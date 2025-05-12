Öztürkler, Hemşireler Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, hemşirelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki haklarının korunması ve güçlendirilmesinin ortak sorumlulukları olduğunu, bu doğrultuda atılacak her adımı desteklediğini vurguladı.

Öztürkler, Hemşireler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, hemşirelerin sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu kaydetti ve hemşirelerin, bilgi, beceri ve fedakârlıklarıyla gece gündüz demeden halka hizmet sunduğunu belirtti. Öztürkler, “Özellikle olağanüstü dönemlerde gösterdikleri gayret ve fedakârlık, takdire şayandır. Hemşirelik, sadece bir meslekten ibaret olmayıp; sabrın, merhametin ve insan sevgisinin birleştiği kutsal bir görevdir” dedi.

Öztürkler, emek ve özverileriyle toplum sağlığına katkı koyan tüm hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı.