BÜYÜKKONUK EKO GÜNÜ ESKİ GÜNLERİ ARAR OLDU

Ergün Yahat

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Büyükkonuk Eko Günü, bu yıl beklenen ilgiyi görmedi.

Etkinliğe katılan çok sayıda stant sahibi, satış yapamamaktan şikayet ederken, bunun nedeninin yeterli tanıtım yapılmaması ve organizasyon eksiklikleri olduğunu dile getirdi.

Bu yıl Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi çatısı altında gerçekleşen Eko Günü’ne, belediye zabıtalarının tavrı da gölge düşürdü.

İddiaya göre, zabıtaların, kendi bölgelerindeki bazı stantlara gidip kahve içerek zaman geçirirken, diğer bazı stantlarda ise güneşten korunmak için konulan renkli şemsiyelerin kaldırılmasını ya da üzerlerinin beyaz çarşafla kapatılmasını “başkanın talimatı” diyerek talep etmeleri tepkiye neden oldu.

Bazı stant sahipleri, bir sonraki Eko Günü’nde yer almayacaklarını ifade ederek, “Eski belediye başkanı Ahmet Sennaroğlu döneminde iğne atsan yere düşmezdi, bütün ürünlerimizi satardık,” sözleriyle memnuniyetsizliklerini dile getirdi.