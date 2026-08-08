Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, Erenköy ruhunun yalnızca geçmişin hatırası olmadığını, bu ruhun bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, egemenliğine ve geleceğine sahip çıkma iradesinde yaşadığını söyledi.

Küçük, 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin 62’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Erenköy’de sergilenen mücadelenin, Kıbrıs Türk halkının özgürlük kararlılığını bütün dünyaya gösteren tarihi bir destan olduğunu belirtti.

Vatan sevgisiyle üniversitelerinden ayrılıp savunmaya katılan gençlerin, fedakârlığın ve cesaretin unutulmaz örneğini sergilediğini vurgulayan Küçük, Anavatan Türkiye’nin o zorlu günlerde verdiği desteğin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki sarsılmaz dayanışmanın göstergesi olduğunu kaydetti.

Küçük mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anıyorum. Millî birlik ve beraberlik içinde bayrağa, devlete ve vatana sahip çıkmayı sürdüreceğiz.”

Erenköy kahramanlarının bıraktığı kutlu emanetin gelecek nesillere aynı inanç ve sorumlulukla taşınacağını söyleyen Küçük, bu destanın asla unutulmayacağını da vurguladı.