Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’u kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, kabulde BRT’nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonu davetiyesi Öztürkler’e takdim edildi.

Öztürkler burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyuran en önemli kurumların başında gelen BRT’nin kuruluşundan bugüne halkın varoluş mücadelesini, devletleşme sürecini ve toplumsal iradesini tarafsız bir şekilde aktardığını belirtti.

BRT’nin misyonunun yalnızca yayıncılık değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı korumak olduğunu ifade eden Ziya Öztürkler, mücadelenin en zor dönemlerinde halkın yanında olan kurumun bu görevini gelecekte de aynı kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

Öztürkler, “62 yıldır halkımızın mücadelesini, kültürünü ve değerlerini dünyaya aktaran BRTK’nın tüm çalışanlarını kutluyor, nice yıllar boyunca aynı kararlılıkla görev yapmalarını diliyorum” dedi.

Meclis Başkanı Öztürkler ayrıca kurumun 62’nci kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutladıklarını belirterek, çalışanlara özverilerinden ötürü teşekkür etti.

-Özkurt

BRTK Müdürü Meryem Özkurt ise, 25 Aralık 1963’te bir avuç kahraman tarafından kurulan Bayrak Radyosu’nun bugün 3 televizyon kanalı, 6 radyo, sosyal medya ve web sitesi ile yayın hayatına devam ettiğini söyledi.