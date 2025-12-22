Erenköy-Karpaz Belediyesi’ne bağlı Derince Kültür Evi’nde düzenlenen futbol kursları, bölge çocuklarının katılımıyla devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurslarda çocuklar hem futbol eğitimi alıyor hem de sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen aktivitelerde bulunuyor.

Futbol kurslarının eğitmeni Fırat Borak, çocukların sporla iç içe olmasının önemine vurgu yaparak, bu tür aktivitelerin çocukların disiplin, takım ruhu ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Borak, Derince Kültür Evi bünyesinde düzenlenen sportif ve kültürel faaliyetlerin artarak süreceğini belirterek, çocukların güvenli ve verimli ortamlarda spor yapmalarını desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.