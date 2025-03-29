Cumhuriyet Meclisi başkanı Ziya Öztürkler, bayramların dayanışma, yardımlaşma ve beşeri münasebetlerin en üst seviyede tesis edilmesi için bir vesile olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı vesilesiyle Öztürklerin yayımladığı mesaj şöyle:

“Bayramlar; insani değerlerimizi yeniden idrak etmemizi sağlayan, manevi iklimi yüksek günler olduğu gibi, aynı zamanda dayanışma, yardımlaşma ve beşeri münasebetlerin en üst seviyede tesis edilmesi için bir vesiledir. Bayramları kendi millî hasletlerimizin güzellikleriyle pekiştirerek zenginleştirmek, bu mukaddes günlerin anlamını katbekat artırmaktadır. Hiç kuşkusuz ki, kültür ve geleneklerimizin bir parçası olan bayramlarımızın gerçek manasını gelecek nesillere aktarmak, bizlerin bugünleri anlam ve ehemmiyetine uygun olarak yaşadığımız ve yaşattığımız sürece mümkün olacaktır.

Bayramlar aynı zamanda renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin, ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşıyarak, nice coğrafyalara iyilik eli uzatıp birlik olma ve dayanışmanın şuuruna ermektir. Bu mübarek Ramazan Bayramı’nda, dünyada barışın hüküm sürmesini, zulmün ve savaşların son bulmasını diliyorum. Bayramın getirdiği kardeşlik, hoşgörü ve merhamet duygularının, tüm insanlığa huzur ve adalet getirmesi başlıca temennimizdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için ortak akılla hareket etmenin önemini bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim. Devletimizin varlığını güçlendirmek, halkımızın refahını artırmak ve uluslararası alanda hak ettiğimiz yeri almak için birlik beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı, tarih boyunca büyük fedakârlıklar göstererek bugünlere gelmiş, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde kararlılığını her zaman ortaya koymuştur. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Bu duygu ve düşüncelerle, bayramın felakete dönüşmemesi için halkımızın trafik kurallarına azami düzeyde riayet etmesini hassaten istirham eder, bayramın huzur ortamında geçmesini dilerim.

Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarken, halkımızın, Anavatan Türkiye Cumhuriyetindeki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlar, bayramın rahmet ve bereketinin hayırlara vesile olmasını temenni ederim.”