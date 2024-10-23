ÖZERSAY: “ÇABALARIMIZ SONUCUNDA EK MESAİ VE TAHSİSAT DENETİMLERİ BAŞLADI”

“GİRNE GÜMRÜĞÜNDE YARIM KALAN DENETİMİ TAMAMLAMANIZ GEREKİR”

“DENETİMLERİN GÖSTERMELİK OLAMMASI İÇİN SON BİRKAÇ YILI DA KAPSAMASI ŞARTTIR”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada özellikle Orman Dairesi’ndeki yasadışı ve haksız ek mesai ve tahsisatlardan sonra Halkın Partisi Yolsuzluğa Karşı Mücadele Birimi olarak yaptıkları girişimler sonucunda Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’nun çeşitli bölgelerde gümrük ve meteoroloji gibi birimlerde denetimler başlattığını öğrendiklerini, bunun olumlu bir gelişme olduğunu ancak bu denetimlerin göstermelik olmaması için bundan önceki dönemleri de kapsaması gerektiğini vurguladı.

HP Yolsuzluğa Karşı Mücadele Birimi’nin son aylarda bu konuları kamuoyunun gündemine getirdiğini vurgulayan HP lideri Özersay “bu konu son dönemde konuşulduğu için haksız şekilde ek mesai ve tahsisat alanlar kendilerine göre tedbir almış olabilirler. O nedenle denetimlerin bundan önceki dönemleri de kapsaması hayati önem taşımaktadır.

Aksi halde denetim göstermelik kalacaktır” dedi. Özersay ayrıca Maliye Bakanlığı’ndan aldıkları resmi yazıda daha önce gündeme getirdikleri Girne gümrük birimindeki yarım kalan denetimi tamamlamak yerine bundan sonraki döneme dönük bir denetimden bahsedildiğini, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak Maliye Bakanlığı’na Girne gümrüğündeki yarım kalan denetimi tamamlama çağrısı yaptı.

Özersay “bugüne kadar ciddi bir kurum olan Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’nun denetim başlatıp da rapor yazmadığı, tamamlamadığı başka hiçbir örnek yoktur. Maalesef önceki Maliye Bakanı döneminde Girne gümrüğünde yapılan denetim ertesinde siyasi müdahale ile denetim yarım kalmış ve rapor yazılmamıştır. Son ayları kapsayan değil bir önceki Bakan döneminde yapılan ve yasadışılıklar tespit edilen denetimin tamamlanması şu an görevde olan Bakan’ın yasal yükümlülüğüdür” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkenin gündemi Meclis rezaleti ile meşgul ediliyor diye bize de tüm işimizi gücümüzü bıraktık ve o konuyla uğraşıyoruz sanmayın sakın. Israrlı takiplerimize devam ediyoruz ve bazı OLUMLU sonuçlar da alıyoruz. Öte yandan BAZI UYARILAR YAPMAK da muhalefet olarak da görevimizdir:

1) Maliye Bakanlığı’na haksız ek mesai ve tahsisatlar konusunda birkaç kez arka arkaya yaptığımız yazılı başvurular ve bilgi edinme yazıları sonucunda bugün öğreniyoruz ki Lefkoşa, Mağusa ve Girne gümrükleri ile Meteoroloji Dairesi gibi noktalarda Maliye Teftiş tarafından denetimler başlatılmış. Tabi ki burada kimseyi zan altında bırakma düşüncesinde değiliz ancak kısa süre önce peşine düştüğümüz Orman Dairesi’nde yaşanan ve tespit edilerek Mali Polise aktarılan ve dava süreçleri başlayan olaylar dikkate alındığında DENETİMİN ŞART olduğunu kimse yadsımayacaktır.

2) ANCAK yapılmaya başlanan denetimlerin sadece geçen ayı kapsaması gibi bir yaklaşım kabul edilemez. Çünkü yasalara aykırı haksız ek mesai ve tahsisat konuları son birkaç aydır verdiğimiz uğraşların da sonucunda kamuoyunun gündemindedir. Bu şartlarda bunu yapmaya tenezzül edenlerin kendilerine göre TEDBİR ALACAKLARINI ve sadece bu yakın zaman ile sınırlı bir denetimden bir sonuç alınmayabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Bu açıdan Maliye Bakanlığı gerekli hassasiyeti göstermelidir.

3) Öte yandan DAHA DA ÖNEMLİ olan husus Girne Gümrüğünde geçtiğimiz yıllarda başlatılan AMA BAKAN MÜDAHALESİ İLE YARIM KALAN denetimdir. O denetimde yasalara aykırı ek mesai ve tahsisat konuları TESPİT EDİLMİŞ olmasına rağmen Maliye Teftiş Kurulunun tarihinde ilk defa BİR RAPO YAZILMASI ÖNLENMİŞTİ! Birkaç hafta önce hem Girne gümrüğünde bu YARIM KALAN DENETİMİN TAMAMLANMASI çağrısı yapmış hem de Maliye Bakanlığı’na başvurarak bu denetimi neden tamamlamadıklarını sormuştuk. Maliye Bakanlığı’nın tarafımıza yazdığı resmi yazıda BUNDAN SONRASINA DÖNÜK denetimden bahsetmesi ve YARIM KALAN DENETİM sanki şu anki Bakan’ın meselesi ve yasal sorumluluğu değilmiş gibi ifadeler kullanması bizi rahatsız etmiştir. Bu vesileyle Maliye Bakanlığı’nın Maliye Teftişi bu konularda harekete geçirmiş olmasını doğru bulmakla birlikte geriye dönük olarak YARIM KALAN DENETİMİN ÖNÜNÜ KAPATMAMAYA, önünü açmaya davet ediyoruz. Çünkü bu Bakanlığın yasal sorumluluğudur. Bahse konu olan HALKIN PARASIDIR, KAMUMUN ZARARA UĞRATILMASI KONUSUDUR. O nedenle bu hususları yakından takip etmeye devam edeceğiz.`