21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden gençler için Grand Sapphire Resort’da sinema gösterimi ve oyun aktiviteleri yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, NorthernLAND Group ve Grand Sapphire Resort iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, NorthernLAND Group Reklam ve Pazarlama Direktörü Feriha Yiğittürk ve Grand Sapphire Resort Genel Müdürü Ogün Özata da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu etkinlikteki konuşmasında gençlerin sosyalleşmelerine katkı sağlayan bu anlamlı organizasyon için NorthernLAND Group ve Grand Sapphire Resort yetkililerine teşekkür etti. Gardiyanoğlu, “Gençlerimizin sevgisi yalın ve saftır; hepsi bizim geleceğimizdir” dedi.

NorthernLAND Group Reklam ve Pazarlama Direktörü Feriha Yiğittürk, toplumsal duyarlılığı önemseyen bir kurum olarak her zaman çocukların, gençlerin ve yaşlıların yanında olduklarını vurguladı. Yiğittürk, sosyal sorumluluk projelerine verdikleri desteğin devam edeceğini de belirtti.

Grand Sapphire Resort Genel Müdürü Ogün Özata ise bu özel günü gençlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, sosyal farkındalık projelerine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.