Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediyesi'nin yeni merkez binasının hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamak hem de ileriki yıllarda Güzelyurt halkına hizmet verecek şekilde planlandığına işaret ederek, vatandaşların artık belediye hizmetlerine tek çatı altında daha hızlı ve daha düzenli şekilde erişebileceğini belirtti. Özçınar, “Bugün burada Güzelyurt’un geleceğine atılmış sağlam bir adımı, emeği, alın terini ve ortak aklın bir eserini halkımızla buluşturuyoruz.” dedi.

Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediyesi'nin yeni merkez binasının açılışında yaptığı konuşmada, binanın modern yapısıyla Güzelyurt halkının işlerini kolaylaştıracağını ve onlara zaman kazandıracağına da dikkati çekerek, bu sayede yaşam kalitesini yükselten bir hizmet anlayışı sunacaklarını belirtti.

Belediye çalışanlarının da bugünden sonra daha sağlıklı, daha güvenli ve daha verimli bir ortamda görev yapacaklarına işaret eden Özçınar, “Çünkü biz biliyoruz ki; mutlu çalışan, güçlü hizmet demektir. Güçlü hizmet, mutlu halk demektir.” şeklinde devam etti. Özçınar, yeni merkez binasının doğru zamanda ve doğru zeminde atılmış bir adımın ürünü olduğunu belirtti.

Binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Özçınar, “Ayrıca bir teşekkürü de bu binanın ilk harcının konulmasında katkı koyan TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne ve bina tamamlandıktan sonra çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yapan Konya Selkçuklu Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür ederim.” dedi. Özçınar, kendisine inanan ve her zaman yanında olan Güzelyurt halkına da teşekkür ederek, binanın Güzelyurt halkına, çalışanlarına ve ülkeye hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Merkezi Hizmet Binası’nın yapımında katkısı bulunanlara tekrardan teşekkür eden Özçınar, binanın Güzelyurt halkına hayırlı olmasını diledi.

-Altay: “Ortak tarihlerimizin, ortak kültürlerimizin ve ortak geleceklerimizin güçlendirilmesi için çaba sarf ediyoruz”

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yaptığı açılış konuşmasında, belediyelerin şehirlerin hafızası olan beledilerin vatandaşın da günlük hayatlarını kolaylaştıran en samimi yönetim kapıları olduklarını söyleyerek, “Belediye binaları vatandaşın dertlerinin dinlendiği, çözümler üretilen mekanlardır.” dedi.

Altay, yeni binanın şehrin gelişimine, Güzelyurtluların hayatlarının kolaylaştırılmasına ve yerel yönetim kalitesinin daha da yükselmesine katkı koyacağına inanç belirtti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak coğrafyalarında yer alan şehirler arasında sadece bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmadıklarına dikkati çeken Altay, aynı zamanda ortak tarihlerinin, ortak kültürlerinin ve ortak geleceklerinin güçlendirilmesi için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

Altay, bu doğrultuda belediyeciliği yol, bina ve altyapıdan ibaret görmediklerini; insanı merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını kaydetti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak Balkanlar'dan Kafkasya’ya, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya, hatta Kıbrıs'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kardeş şehirler arasında kalıcı bağlar kurduklarını işaret eden Altay, bu birliktelik tecrübenin paylaşıldığı, dayanışmanın kurumsallaştığı ve şehirlerin birlikte güçlendiği bir medeniyet yürüyüşü olduğunu belirtti.

Altay, KKTC’deki tüm belediyelerin Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin üyeleri olduklarını ve kendileri ile çalışmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti. Bu anlayışla yerel yönetimler düzeyinde de KKTC’nin yanında olmayı imkanları ve tecrübelerini paylaşmayı sürdüreceklerini söyleyen Altay, KKTC kapsamında destek verdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

“Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak KKTC'nin her alanda yanında olmaya, bu kardeşliği yerelden geleceği taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.” diyen Altay, Kuzey Kıbrıs Türk halkının geçmişte olduğu gibi bugün de kendi ayakların üzerinde duran kimliğiyle, kültürüne ve vatanına sahip çıkan vakur bir duruşun temsilcileri olduklarının işaret etti.

Yeni Merkez Binası’nın yapımında katkısı bulunanlara teşekkür eden Altay, Yeni binanın hayırlı olmasını temennisinde bulundu.