Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen liseli gençler atletizm eleme yarışlarında şampiyon olan Kurtuluş Lisesi kız ve erkek takımını kabul etti.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Özçınar yeni belediye binasındaki kabulde yaptığı konuşmada, gençlerin kıymetli eğitmenleri eşliğinde kurulan atletizm takımının yıl boyunca disiplinli, azimli, sıkı çalışma ve planlı gayretiyle bu başarıyı elde ettiğine dikkat çekti. Özçınar, "Şahsım ve Meclis Üyeleri adına takımı yürekten kutluyorum." dedi.

Kurtuluş Lisesi’nin yıllardan beridir spor alanlarındaki başarılarının takdire şayan olduğunu kaydeden Özçınar, elde edilen başarıyla bölgenin bir kez daha gurur kaynağı olmasına vesile olan sporcuları, başarılarında emeği geçen değerli eğitmenlerini ve okul idaresini tebrik etti.

Kabulde, Kurtuluş Lisesi Müdürü Hülya Altun, Beden Eğitimi Öğretmenleri Mehmet Şekerli, Çilem Esenyel Özteknik ve Fatoş Göymen Serhaner yer aldı.