Girne Belediyesi tarafından organize edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri Girne Antik Liman’da gerçekleştirildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yılki etkinlikler ilk kez Girne bölgesindeki ortaokul ve lise düzeyindeki müzik ve dans gruplarının katılımıyla düzenlendi.

Girne Antik Liman’da yerel yiyecek ve içecek stantları kuruldu, gün boyunca konserler ve dans gösterileri yapıldı.

Etkinlik alanında ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından katılımcılara uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

-Okullar ve sanatçılar sahne aldı

Etkinlikler, Oğuz Veli Ortaokulu’nun dans gösterisiyle başladı. Ardından Dr. Suat Günsel Müzik Grubu ile Osman Nejat Konuk Ortaokulu Korosu sahne aldı. Program, Girne Amerikan Koleji Müzik Grubu, Turizm Meslek Lisesi Anonhym’s Müzik Grubu ve Anafartalar Lisesi Halk Dansları ekibinin performanslarıyla devam etti.

Günün ilerleyen saatlerinde Grup ODDA sahne alırken, Doğa International School’un Rus Korosu ve dans grubu izleyicilerle buluştu, 19 Mayıs TMK’dan Grup Detone, Grup Cloverduser ve modern dans grubu, performans sergiledi.

Etkinlikler, English School of Kyrenia Müzik Grubu ve Grup Super Nova’nın konserleriyle sürdü.

Etkinlikler, Niyal Öztürk’ün sahne almasının ardından gerçekleşen Ahmet Evan konseriyle sona erdi.