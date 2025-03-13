"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz"ın aralarında olduğu birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu ve senarist Can Yılmaz, Yurtsever'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli oyuncu kardeşimiz Şinasi Yurtsever 51 yaşında, mide kanseri teşhisi ile tedavi görürken hayatını kaybetti. Çok erken yaşta vefatı için söylenecek pek bir söz yok, sabır dilemekten başka. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına, sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz da "Sevgili kardeşim Şinasi mekanın cennet olsun. Sevenlerine, tüm dostlarına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Tertemiz çalışkan bir meslektaşımızdı. Başımız sağ olsun." şeklinde paylaşım yaptı.

- Şinasi Yurtsever hakkında

Erzincan'da 16 Temmuz 1973'te dünyaya gelen Yurtsever, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Yurtsever televizyon ekranlarındaki oyunculuk kariyerine "Başka İstanbul Yok", "Hemşerim" ve "Küçük İbo" dizilerindeki rolleriyle adım attı.

Yurtsever, "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Alacakaranlık", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut Olsam", "Sen de Gitme", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı"nın aralarında olduğu birçok popüler dizide de oynadı.

Sinemaya 2003 yılında "Yazı Tura" filmindeki "Basri" karakteriyle adım atan Yurtsever, birçok sinema filminde de rol aldı. 2011'de "Çalgı Çengi" filminde nakliyatçı rolünü ve 2013'te "Düğün Dernek" filminde "Yılmaz" karakterini canlandırdı.