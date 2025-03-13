Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, son günlerde Suriye'de yaşanan sivil ölümlerine yol açan çatışmaların Suriyelilerin yeni ulus kurma fırsatını riske attığı uyarısında bulunarak şiddetin durması çağrısı yaptı.

Guterres, 14 yıl önce başlayan Suriye iç savaşı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Suriye halkının 14 yıl önce barışçıl değişim çağrısı olarak başlayan protestolarının dünyanın en yıkıcı çatışmalarından birine dönüştüğünü belirten Guterres, bu süreçte yüzbinlerce kişinin hayatını kaybettiğini, milyonlarcasının yerinden edildiğini hatırlattı.

Guterres, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Aralık 2024'ten bu yana Suriyelilerin yeni ulus kurma fırsatına sahip olduğunu ifade ederek, ancak son günlerde yaşanan sivil ölümlere yol açan çatışmaların bunu riske ettiğini, şiddete son vererek sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki mevcut hükümetin, tüm Suriyeliler için kapsayıcı ve güvenilir temeller üzerine kurulu yeni Suriye inşa etme konusunda defalarca taahhütte bulunduğunu belirten Guterres, "Şimdi harekete geçme zamanı. Etnik köken, din, siyasi bağlantı veya cinsiyetten bağımsız olarak her Suriyelinin güvenlik içinde, onurla ve korku duymadan yaşayabilmesini sağlamak için cesur ve kararlı önlemlere acilen ihtiyaç duyulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Guterres, BM'nin uzun vadeli iyileşmesi ve uluslararası topluma yeniden entegrasyonu için Suriye halkının yanında olduğunu ekleyerek, "Birlikte, Suriye'nin savaşın gölgesinden, onur ve hukukun üstünlüğüyle tanımlanan bir geleceğe, tüm seslerin duyulduğu ve hiçbir toplumun geride bırakılmadığı bir yere çıkmasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

- Suriye'nin sahil bölgesindeki operasyon

Devrik rejim unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, bunun üzerine Suriye güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Şiddetli çatışmalarda taraflardan yüzlerce kişi ölürken çok sayıda sivil de hayatını kaybetmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin birlik ve beraberliğine sahip çıkılmasını istemiş, güvenlik güçlerini sivillerin güvenliği konusunda uyarmıştı.