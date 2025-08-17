Karakum’da dün bir oto galerinin tabancayla kurşunlanması olayında iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Karakum’da Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki bir oto galeriye tabancayla ateş açılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, (B.A.(E-31) ve M.K.(E-28) Girne’de tutuklandı.

Bahse konu şahısların Çatalköy’de kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada da, içerisinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan metal öğütücü bulundu. Soruşturma devam ediyor.