Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasında özgürlüğe kavuşan Lefke’nin kurtuluşunun 51’inci yıl dönümü nedeniyle dün iki ayrı tören düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının bugünlere nasıl geldiğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile KKTC’nin bölgede barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının KKTC’den vazgeçmeyerek, geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

-İlk tören Kemal Özalper Şehitliği’nde

Lefke’deki ilk tören Kemal Özalper Şehitliği’nde yer aldı. Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanması ve şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

-İkinci tören Lefke Atatürk Parkı’nda

İkinci tören ise Lefke Atatürk Parkı’nda yapıldı. Protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na konmasıyla başlayan törende, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasının ardından şiirler okundu, Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi gösteri sundu. Tören, resmigeçitle sona erdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasında, 51 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırlarının çizildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke’nin kurtuluşunun 51’nci yıldönümünde şehitleri saygıyla andı, gazilere ve Lefke halkına şükranlarını sundu.

Soykırımdan geçen Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğü ve varoluşu için Kıbrıs Barış Harekatı’nın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, 16 Ağustos 1974 tarihinde Mehmetçikler ile Mücahitlerin buluştuğunu ve Lefke’nin kurtulduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her geçen gün gelişip kalkındığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den gelen su, altyapı, sağlık ve yükseköğrenim yatırımları ile Lefke’nin de geliştiğini kaydetti.

Kıbrıs Barış Harekatı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını eleştirenlerin olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke’nin kurtuluşunun 51’inci yıldönümünde Kıbrıs Türkü’nün nerelerden nerelere geldiğinin konuşulması gerektiğine işaret etti.

Dünyada gelişmiş ülkelerde bile sorunlar ve pahalılık olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Gazze’de binlerce insan açlıktan ve savaştan ölürken, Dünya sadece izliyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve müzakereler devam ederken, bombalar yağıyor. Böyle bir dünyada, kendi devletimizde, başımız dik ve onurlu bir şekilde, barış huzur ve güven içinde yaşıyoruz” dedi.

Rum tarafının tek taraflı olarak garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin yer almadığı Avrupa Birliği’ne alınmasının ardından federasyon temelinde varılacak bir antlaşma ile Türkiye’nin garantörlüğünün ve askeri varlığının sona ereceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu nedenle federasyon defterinin kapandığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin iki devletli çözüme tam destek verdiğini kaydetti.

-Kaya

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, şehitleri anarak, gelecek nesillerin özgür bir ortamda yaşayabilmeleri için Lefke’de büyük bir direniş verildiğini anlattı.