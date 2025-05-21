Millî Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğinde düzenlenen Ortaokul ve Liseler Arası Beşinci Kısa Öykü Yarışması ödül töreni yapıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, ortaokul ve lise kategorileri yanı sıra "Urkiye Mine Balman Özel Ödülü" de verildi.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, Urkiye Mine Balman’ın torunu Mine Balman, jüri üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

“Kıbrıs’ın eşsiz coğrafyasını, tarihi yapıları ve efsaneleriyle harmanlayarak özgün ve etkileyici bir fantastik kurgu yaratmak” konulu yarışmanın jüri üyeliğini; Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Gökbulut, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Öztürk, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmeni Heves Piro ve Şht. Hüseyin Ruso ve Şht. Turgut Ortaokulu Türkçe öğretmeni Zehra Erkan yaptı.

V. Kısa Öykü Yarışması’nda lise kategorisinde Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Derin Yahi birinci, Bekirpaşa Lisesi’nden Nehir Apaydın ikinci ve yine Bekirpaşa Lisesi’nden Irmak Kayol üçüncülük ödülünü aldı.

Ortaokul kategorisinde Türk Maarif Koleji’nden Çiğdem Karadoğan birinci, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Arda Eberdes ile Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndan Toprak Ata Keleş ikinci ve Polatpaşa Lisesi’nden Tuana Kaplan üçüncülük ödülünün sahipleri oldu.

Yarışmada, Türk Maarif Koleji öğrencisi Çiçek Kastanbolu ise "Urkiye Mine Balman Özel Ödülü"nü almaya hak kazandı.

-Çavuşoğlu: “Tüm branşlarda öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarabilmek adına büyük çaba içerisindeyiz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, böylesi bir vesile için bir araya gelmekten duyduğu gururu ifade ederek, bugünün Millî Eğitim Bakanlığı açısından güzel bir gün olduğunu dile getirdi.

Projenin, Telsim’le birlikte yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, çocukların okumasını geliştirmek amacıyla Telsim ile birlikte bu tür yarışmalar düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Çavuşoğlu, kişinin okuduğu zaman yüzeysel yaşamından derinlere gitmeye başladığını, bunun hem hayal gücünü hem de olaylara bakış açısını geliştirdiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, şimdiki öğrencilerin kendilerinden çok daha ileri yazabilen öğrenciler olduklarını belirterek, bunun gurur verici olduğunu söyledi.

Yazı yazabilen öğrencinin derslerinin de iyi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, öğrencilere yazmayı hiç bırakmamaları önerisinde bulundu.

Çavuşoğlu, bakanlık olarak tüm branşlarda öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarabilmek adına büyük çaba içerisinde olduklarına işaret ederek, “Önünüz aydınlıktır. Biz size elimizden gelen desteği kurumlarımızla birlikte yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Ülkenizin geleceği için hem okuyun hem çalışın hem de yazın.” diyen Çavuşoğlu, bugünkü yazıların gelecekte öğrencilerin üniversite hayatında kolaylıklar sağlayacağının altını çizdi.

Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda Telsim’e, jüri üyelerine ve öğrencilere destek olan öğretmenlere teşekkür ederek, ödül alan öğrencileri de tebrik etti.

-Tanpınar: “Belleğine sahip çıkan toplumlar dimdik, sağlam ayakta durabilen toplumlardır”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da törende, öykü yarışmalarının kendileri için önemli olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin yıllar sonra toplumun belleği olarak oluşacağını söyledi.

Tanpınar, belleksiz toplumun her zaman bir yaprak gibi rüzgârın yönüne göre savrulan bir toplum olduğunu dile getirerek, “Belleğine sahip çıkan, kendi kültürüne, geleneklerine, tarihine sahip çıkan toplumlar ise dimdik, sağlam ayakta durabilen toplumlardır.” ifadesini kullandı.

Bu yıl yarışmanın beşincisini düzenlediklerini söyleyen Tanpınar, ilk üç öykü yarışmasının eserlerinden oluşan bir de kitap yayımladıklarını kaydetti.

Tanpınar, gelecek yıl yapılacak yarışma ile ortaya çıkacak eserlerin de dahil olacağı yeni bir kitabın basılacağını dile getirerek, “Sizin eserleriniz gelecek yılın sonunda böylesi bir kitapta ölümsüzleşecek.” ifadesini kullandı.

Konuşmasında, sürece koydukları katkı ve emekler için Millî Eğitim Bakanlığına, öğretmenlere ve ailelere teşekkür eden Tanpınar, ödül alan öğrencileri de tebrik etti.

Balman: “Hayal gücünü geliştiren ve destekleyen öykülerle büyümek önemli”

Urkiye Mine Balman’ın torunu Mine Balman da konuşmasında babaannesi hakkında bilgi vererek, Balman’ın Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın ilk kadın şairi olarak yalnızca şiirleriyle değil, duruşuyla da bir öncü olduğunu kaydetti.

Kadınların sesi olmanın, gençlere ve çocuklara yol açmanın onun için bir görev olduğunu dile getiren Balman, “Bugün laikliğin ve özgür düşünmenin önemi bir kez daha belirginleşirken, onun durduğu yeri hatırlamak hepimize ışık tutuyor.” dedi.

Balman konuşmasında, hayal gücünü geliştiren ve destekleyen öykülerle büyümenin önemli olduğunu söyleyerek, yarışmayı düzenleyenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Öznur: “Yazmak çok önemli”

Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur da konuşmasında Urkiye Mine Balman’ın ülkenin gururu olduğunu söyleyerek, onun her zaman hatırlanacağını belirtti.

“1940'larda laikliğin ne olduğunu gösteren öğretmenlerin başında bayan öğretmenler geliyordu.” diyen Öznur, dört büyük yazarın kadın olduklarını ve bunların Urkiye Mine Balman, Pembe Marmara, Necla Salih Suphi ve Engin Gönül olduklarını anımsattı.

Öznur, öğrencilere de söz konusu şairleri örnek almalarını tavsiye ederek, “Çünkü yazmak çok önemli. İşte her yıl bu konuda şiirler , öyküler yazılıyor.” dedi.

Yazmanın her zaman için çok önemli olduğuna dikkat çeken Öznur, ödül alan öğrenci ve öğretmenlerini tebrik etti.