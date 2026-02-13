16 kişi gözaltına alındı ve iki şirkete ait mal varlıklarını el konuldu.

İçerik üreticilerinin abonelerine özel paylaşımlar yapmasını sağlayan OnlyFans'e kamu ahlakına ve Türk aile yapısına aykırı içerikler barındırdığı gerekçesiyle 7 Haziran 2023'te erişim engeli getirilmişti.

Başsavcılık 13 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, şüphelilerin OnlyFans'e VPN üzerinden eriştiklerini belirtiliyor.

İddiaya göre bu kişiler herkese açık sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli paylaşımlar yaparak, buradaki takipçilerini OnlyFans'e ya da Telegram'daki özel kanallarına yönlendiriyordu.

Savcılık, "müstehcenlik" suçundan elde edilen suç gelirlerinin yatırım araçları üzerinden değerlendirilip suçtan elde edilen gelirin aklandığı yönünde kuvvetli emareler bulunduğunu söylüyor.

Şüphelilerin kendilerine ait olduğu tespit edilen iki şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 260 milyon TL olduğu tespit edildi.

Şirketlerin sermaye piyasa değerleri ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin 300 milyon TL olduğu değerlendirildi.